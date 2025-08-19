Minha filha falou com o ChatGPT antes de tirar a própria vida
Sophie Rottenberg, Laura Reiley y Jon Rottenberg. Foto: arquivo pessoal/ Laura ReileyJovem confiou à IA seus pensamentos suicidas....
Sophie Rottenberg, Laura Reiley y Jon Rottenberg. Foto: arquivo pessoal/ Laura Reiley
Por Laura Reiley, escritora e jornalista do The New York Times.
Sophie Rottenberg, Laura Reiley y Jon Rottenberg. Foto: arquivo pessoal/ Laura Reiley
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e entenda mais sobre essa história impactante.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: