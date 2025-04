Mito ou Verdade nas fotos de cabeça para baixo? Ei, você já pensou que tirar fotos com o celular de cabeça para baixo pode dar um toque especial às suas imagens? A fotografia é uma... Folha Vitória|Do R7 02/04/2025 - 09h28 (Atualizado em 02/04/2025 - 09h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ei, você já pensou que tirar fotos com o celular de cabeça para baixo pode dar um toque especial às suas imagens? A fotografia é uma maneira incrível de transformar momentos simples em verdadeiras obras de arte e criar memórias inesquecíveis, seja em família, durante o lazer, em uma viagem de férias ou a negócios. Uma técnica divertida que vem ganhando espaço é justamente fotografar com o celular invertido. Mas será que essa prática realmente melhora a qualidade das fotos? Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra todos os segredos dessa técnica! Leia Mais em Folha Vitória: O poder das escolhas diárias na saúde do coração

Roblox lança três novas ferramentas de Controles Parentais

Rodovia do ES será totalmente interditada para detonação de rocha nesta quarta