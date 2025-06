Morre, aos 69 anos, Camilo Cola Filho, filho do fundador da Viação Itapemirim Camilo Cola Filho foi adotado por Camilo Cola aos 4 anos de idade. Crédito: Reprodução do YouTubeFilho adotivo do fundador da Viação... Folha Vitória|Do R7 09/06/2025 - 11h38 (Atualizado em 09/06/2025 - 11h38 ) twitter

Camilo Cola Filho foi adotado por Camilo Cola aos 4 anos de idade. Crédito: Reprodução do YouTube Morreu nesta segunda-feira (9), aos 69 anos, Camilo Cola Filho. O “Camilinho”, como era conhecido, era filho adotivo do fundador da Viação Itapemirim, Camilo Cola. O grupo chegou a ser o maior do país em transporte rodoviário de passageiros.

