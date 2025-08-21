Morre aos 88 anos Frank Caprio, conhecido como “o melhor juiz do mundo”
Juiz Frank Caprio morreu aos 88 anos (Foto/reprodução: Instagram)Conhecido pelo carisma e empatia nos julgamentos, ele lutava contra...
Juiz Frank Caprio morreu aos 88 anos (Foto/reprodução: Instagram) O juiz norte-americano Frank Caprio, conhecido mundialmente como o “melhor juiz do mundo”, morreu nesta quarta-feira (20), aos 88 anos, nos Estados Unidos. Ele lutava contra um câncer no pâncreas.
Para saber mais sobre a vida e legado do juiz Frank Caprio, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
