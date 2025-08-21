Logo R7.com
Morre aos 88 anos Frank Caprio, conhecido como “o melhor juiz do mundo”

Juiz Frank Caprio morreu aos 88 anos (Foto/reprodução: Instagram)Conhecido pelo carisma e empatia nos julgamentos, ele lutava contra...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Juiz Frank Caprio morreu aos 88 anos (Foto/reprodução: Instagram) O juiz norte-americano Frank Caprio, conhecido mundialmente como o “melhor juiz do mundo”, morreu nesta quarta-feira (20), aos 88 anos, nos Estados Unidos. Ele lutava contra um câncer no pâncreas.

