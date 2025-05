Morre Mario Adler, fundador da Estrela e criador do Dia das Crianças no Brasil Foto: Reprodução/CONIBEmpresário tinha 86 anos; causa da morte não foi revelada Folha Vitória|Do R7 31/05/2025 - 17h37 (Atualizado em 31/05/2025 - 17h37 ) twitter

O empresário Mario Adler morreu em São Paulo, aos 86 anos, de causa não revelada, na sexta-feira (30). Adler tornou a Brinquedos Estrela uma das maiores indústrias do País e foi o responsável pela implantação do Dia das Crianças no Brasil, uma das datas mais importantes para a indústria e o varejo.

