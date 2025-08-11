Logo R7.com
Morre Miguel Uribe, pré-candidato que sofreu atentado na Colômbia

Foto: Reprodução/ Instagram @migueluribetSenador de oposição e um dos favoritos na corrida eleitoral, ele foi baleado na cabeça durante...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Foto: Reprodução/ Instagram @migueluribet Morreu nesta segunda-feira (11), o senador e pré-candidato a presidência da Colômbia Miguel Uribe Turbay, de 39 anos. Ele estava internado em estado crítico em Bogotá após ser baleado na cabeça durante um evento de campanha em junho.

