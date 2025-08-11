Morre Miguel Uribe, pré-candidato que sofreu atentado na Colômbia Foto: Reprodução/ Instagram @migueluribetSenador de oposição e um dos favoritos na corrida eleitoral, ele foi baleado na cabeça durante... Folha Vitória|Do R7 11/08/2025 - 09h18 (Atualizado em 11/08/2025 - 09h18 ) twitter

Foto: Reprodução/ Instagram @migueluribet Morreu nesta segunda-feira (11), o senador e pré-candidato a presidência da Colômbia Miguel Uribe Turbay, de 39 anos. Ele estava internado em estado crítico em Bogotá após ser baleado na cabeça durante um evento de campanha em junho.

Para mais detalhes sobre a trajetória e o impacto da morte de Miguel Uribe, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

