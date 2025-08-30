Morre o escritor Luis Fernando Verissimo, um dos maiores cronistas do Brasil O cronista Luis Fernando Verissimo foi internado em UTI de hospital em Porto Alegre neste domingo (17)/Foto: DivulgaçãoEscritor estava... Folha Vitória|Do R7 30/08/2025 - 09h18 (Atualizado em 30/08/2025 - 09h18 ) twitter

O cronista Luis Fernando Verissimo foi internado em UTI de hospital em Porto Alegre neste domingo (17)/Foto: Divulgação Luis Fernando Verissimo morreu neste sábado, 30, em Porto Alegre. A informação foi confirmada pelo Hospital Moinhos de Vento, onde o escritor, de 88 anos, estava internado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e saiba mais sobre a vida e obra deste grande autor.

