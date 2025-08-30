Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Morre o escritor Luis Fernando Verissimo, um dos maiores cronistas do Brasil

O cronista Luis Fernando Verissimo foi internado em UTI de hospital em Porto Alegre neste domingo (17)/Foto: DivulgaçãoEscritor estava...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

O cronista Luis Fernando Verissimo foi internado em UTI de hospital em Porto Alegre neste domingo (17)/Foto: Divulgação Luis Fernando Verissimo morreu neste sábado, 30, em Porto Alegre. A informação foi confirmada pelo Hospital Moinhos de Vento, onde o escritor, de 88 anos, estava internado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e saiba mais sobre a vida e obra deste grande autor.

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.