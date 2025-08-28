Logo R7.com
Morre Vovó Cora, influencer de maquiagem com mais de 6 milhões de seguidores

Foto: Reprodução Redes SociaisMorreu nessa quarta-feira, 27, Coracy Arantes, conhecida como Vovó Cora, aos 82 anos. Ela era influenciadora de maquiagem para pele madura e tinha mais de 6 milhões de seguidores no TikTok. O motivo da morte foi um edema cerebral após crises de DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica). Ela vivia em São José dos Campos e estava internada desde quinta, 21.

