Morre Vovó Cora, influencer de maquiagem com mais de 6 milhões de seguidores Foto: Reprodução Redes SociaisMorreu nessa quarta-feira, 27, Coracy Arantes, conhecida como Vovó Cora, aos 82 anos. Ela era influenciadora... Folha Vitória|Do R7 28/08/2025 - 14h38 (Atualizado em 28/08/2025 - 14h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foto: Reprodução Redes SociaisMorreu nessa quarta-feira, 27, Coracy Arantes, conhecida como Vovó Cora, aos 82 anos. Ela era influenciadora de maquiagem para pele madura e tinha mais de 6 milhões de seguidores no TikTok. O motivo da morte foi um edema cerebral após crises de DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica). Ela vivia em São José dos Campos e estava internada desde quinta, 21.

Para saber mais sobre a vida e o legado de Vovó Cora, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Lua: gata desaparece na Prainha; veja como ajudar

Faustão recebe alta hospitalar depois de novos transplantes

Lollapalooza Brasil terá Chappell Roan, Sabrina Carpenter, Lorde, Tyler, The Creator e Deftones