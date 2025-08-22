Logo R7.com
Motociclista por aplicativo morre após acidente em avenida de Cariacica

Foto: Reprodução/TV VitóriaSegundo testemunhas, o motociclista teria se chocado com a parte lateral traseira de um carro

Folha Vitória|Do R7

Foto: Reprodução/TV Vitória Um motociclista por aplicativo morreu após um grave acidente na Avenida Mário Gurgel, em Cariacica, no fim da tarde desta sexta-feira (22). Ele estava com um passageiro no momento.

