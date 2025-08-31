Motor é campeão inédito da Copa Vitória das Comunidades Jogadores do Motor comemoram título (Foto: Reprodução / TV Vitória)Motor vence o Terra Brasil por 1 a 0, com gol de Vargas, e garante... Folha Vitória|Do R7 31/08/2025 - 12h38 (Atualizado em 31/08/2025 - 12h38 ) twitter

Jogadores do Motor comemoram título (Foto: Reprodução / TV Vitória) O Motor é o campeão inédito da Copa Vitória das Comunidades. O título veio no final da manhã deste domingo (31), no estádio Salvador Costa, em Vitória.

