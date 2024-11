Motorista de aplicativo de 23 anos foi morto a tiros na Serra por ciúmes Motorista de aplicativo de 23 anos foi morto a tiros na Serra por ciúmes Folha Vitória|Do R7 07/11/2024 - 18h52 (Atualizado em 07/11/2024 - 18h52 ) twitter

Motorista de aplicativo de 23 anos foi morto a tiros na Serra por ciúmes

Khaio Luiz foi morto por Hudson com um tiro na cabeça e outro nas costas. O motorista de aplicativo Khaio Luiz da Silva Pinheiro, de 23 anos, foi morto a tiros por Hudson Carneiro Coelho, 36, por ciúmes, segundo apurações da Polícia Civil. O suspeito do crime está preso e teria agido ao flagrar Khaio com sua ex-namorada.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

