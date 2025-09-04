MPF recomenda ajustes de acessibilidade no Gov.br
MPF recomenda ajustes de acessibilidade no Gov.br
O Ministério Público Federal (MPF) recomendou que a Secretaria de Governo Digital, vinculada ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, adote medidas para corrigir falhas de acessibilidade na plataforma Gov.br. O prazo para o cumprimento das providências é de 60 dias.
