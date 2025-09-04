Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

MPF recomenda ajustes de acessibilidade no Gov.br

Reunião com pessoa com deficiência - Crédito: FreepikMPF recomenda ajustes de acessibilidade no Gov.br

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

O Ministério Público Federal (MPF) recomendou que a Secretaria de Governo Digital, vinculada ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, adote medidas para corrigir falhas de acessibilidade na plataforma Gov.br. O prazo para o cumprimento das providências é de 60 dias.

Para mais detalhes sobre as recomendações e as medidas que podem ser adotadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.