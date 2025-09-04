MPF recomenda ajustes de acessibilidade no Gov.br Reunião com pessoa com deficiência - Crédito: FreepikMPF recomenda ajustes de acessibilidade no Gov.br Folha Vitória|Do R7 04/09/2025 - 09h38 (Atualizado em 04/09/2025 - 09h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

O Ministério Público Federal (MPF) recomendou que a Secretaria de Governo Digital, vinculada ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, adote medidas para corrigir falhas de acessibilidade na plataforma Gov.br. O prazo para o cumprimento das providências é de 60 dias.

Para mais detalhes sobre as recomendações e as medidas que podem ser adotadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Quais são as 10 melhores seleções do mundo, segundo o ranking da Fifa

Bactérias da boca no sangue: o que é risco real e o que é mito

VÍDEO | Cuidadoras são investigadas por acordar crianças aos gritos em Linhares