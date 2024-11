Mulher é esfaqueada pelo marido durante churrasco da família na Serra Mulher é esfaqueada pelo marido durante churrasco da família na Serra Folha Vitória|Do R7 11/11/2024 - 15h50 (Atualizado em 11/11/2024 - 15h50 ) twitter

Mulher esfaqueada durante churrasco

Uma mulher de 32 anos foi esfaqueada pelo marido, em Santiago, bairro da Serra, na noite do último domingo (10) depois de um desentendimento durante um churrasco entre a família.De acordo com a irmã da vítima, que conversou com a equipe de reportagem da TV Vitória/Record, a mulher estava reunida com familiares quando o companheiro chegou ao local e se comportou de maneira estranha.Após alguns minutos, a vítima decidiu sair. Logo em seguida, o filho do casal, de 10 anos, chegou aos gritos no churrasco, informando que a mãe havia sido esfaqueada pelo pai na rua.

