Mulher nua é abordada por guardas em Itanhaém e confessa ter assassinado o pai
Foto: Reprodução/Prefeitura de ItanhaémEla recebeu atendimento médico e foi levada à delegacia do município, onde permaneceu presa
Foto: Reprodução/Prefeitura de Itanhaém Uma mulher de 41 anos foi presa em flagrante por homicídio na cidade de Itanhaém (SP), no sábado (16). Ela caminhava nua pela orla da praia quando foi abordada por guardas municipais, momento em que confessou ter esfaqueado o próprio pai, de 74 anos.
