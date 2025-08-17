Logo R7.com
Mulher nua é abordada por guardas em Itanhaém e confessa ter assassinado o pai

Foto: Reprodução/Prefeitura de ItanhaémEla recebeu atendimento médico e foi levada à delegacia do município, onde permaneceu presa

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Foto: Reprodução/Prefeitura de Itanhaém Uma mulher de 41 anos foi presa em flagrante por homicídio na cidade de Itanhaém (SP), no sábado (16). Ela caminhava nua pela orla da praia quando foi abordada por guardas municipais, momento em que confessou ter esfaqueado o próprio pai, de 74 anos.

