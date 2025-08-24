Musk diz que xAI ultrapassará o Google e avalia empresa chinesas Número 1 da lista dos bilionários, Elon Musk tem US$ 126 bilhões a mais que segundo colocado. Crédito: Reprodução/Redes sociaisBilionário... Folha Vitória|Do R7 24/08/2025 - 14h38 (Atualizado em 24/08/2025 - 14h38 ) twitter

Número 1 da lista dos bilionários, Elon Musk tem US$ 126 bilhões a mais que segundo colocado. Crédito: Reprodução/Redes sociais

O bilionário Elon Musk afirmou neste sábado, 23, que sua empresa de inteligência artificial, a xAI, ultrapassará significativamente o Google em breve, enquanto as empresas chinesas serão as concorrentes mais difíceis no setor.

Para saber mais sobre as declarações de Musk e o futuro da xAI, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

