Nadadora capixaba dá a volta na Ilha de Manhattan, em Nova Iorque, após 8 horas de nado
Thaís Sant'Ana completa a Volta à Ilha de Manhattan, em Nova Iorque (Foto: Divulgação) A nadadora Thaís Sant’Ana se tornou a primeira mulher capixaba — e terceira mulher do Brasil — a dar a volta na Ilha de Manhattan, em Nova Iorque (EUA), nadando. O feito histórico aconteceu na noite do sábado (16), na metrópole americana.
