Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Namorado de Sandy quebra silêncio e faz declaração sobre o que pensa do namoro: “Incrível”

Sandy e o namorado Pedro Andrade (Foto: Reprodução/Instagram @sandyoficial)O médico revelou o status do relacionamento com Sandy pela...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Sandy e o namorado Pedro Andrade (Foto: Reprodução/Instagram @sandyoficial) O namorado de Sandy, o médico Pedro Andrade, falou abertamente pela primeira vez sobre seu romance com a cantora.

Para saber mais sobre a declaração de Pedro Andrade e detalhes do relacionamento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.