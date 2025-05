Natiruts faz show de despedida em Vitória neste sábado Natiruts faz show na Praça do Papa neste sábado (Foto: Divulgação/Pedro Napolinário)Ingressos para apresentação na Praça do Papa, que... Folha Vitória|Do R7 06/05/2025 - 14h47 (Atualizado em 06/05/2025 - 14h47 ) twitter

Natiruts faz show na Praça do Papa neste sábado (Foto: Divulgação/Pedro Napolinário) A banda Natiruts se despede do público capixaba, neste sábado (10). O show faz parte da turnê de despedida “Leve com Você” e acontece na Praça do Papa, a partir das 15h.

