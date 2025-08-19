Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Neto é preso após colocar fogo na casa da avó em Vitória

Foto: Reprodução TV VitóriaSegundo a Polícia Militar, as chamas destruíram móveis, eletrodomésticos e provocaram danos no teto, paredes...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Um incêndio criminoso destruiu uma residência no bairro Bento Ferreira, em Vitória, na segunda-feira (18), após um desentendimento familiar. O suspeito, Rodrigo Sangy da Silva, de 36 anos, ateou fogo na casa da própria avó.

Para mais detalhes sobre este caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.