Neto é preso após colocar fogo na casa da avó em Vitória Foto: Reprodução TV VitóriaSegundo a Polícia Militar, as chamas destruíram móveis, eletrodomésticos e provocaram danos no teto, paredes... Folha Vitória|Do R7 19/08/2025 - 19h38 (Atualizado em 19/08/2025 - 19h38 )

Folha Vitória

Um incêndio criminoso destruiu uma residência no bairro Bento Ferreira, em Vitória, na segunda-feira (18), após um desentendimento familiar. O suspeito, Rodrigo Sangy da Silva, de 36 anos, ateou fogo na casa da própria avó.

