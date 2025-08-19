Neto é preso após colocar fogo na casa da avó em Vitória
Foto: Reprodução TV VitóriaSegundo a Polícia Militar, as chamas destruíram móveis, eletrodomésticos e provocaram danos no teto, paredes...
Um incêndio criminoso destruiu uma residência no bairro Bento Ferreira, em Vitória, na segunda-feira (18), após um desentendimento familiar. O suspeito, Rodrigo Sangy da Silva, de 36 anos, ateou fogo na casa da própria avó.
