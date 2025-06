Nintendo Switch 2 no Brasil: preço, novidades, jogos e onde comprar O Nintendo Switch 2 chegou ao Brasil! Conheça os recursos do novo console e as opções de compra disponíveis. Folha Vitória|Do R7 05/06/2025 - 14h37 (Atualizado em 05/06/2025 - 14h37 ) twitter

Após anos de expectativa, o Nintendo Switch 2 no Brasil foi lançado hoje, 5 de junho de 2025, em estreia simultânea com o mercado global. Sucessor do popular Nintendo Switch de 2017, o novo console mantém a proposta híbrida e traz avanços significativos em hardware e recursos.

