Nova aventura de Zelda promete surpresas emocionantes The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom será lançado em 26 de setembro para o console Nintendo Switch com localização em português do... Folha Vitória|Do R7 30/08/2024 - 15h41 (Atualizado em 30/08/2024 - 15h41 ) ‌



Em The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, a mais nova aventura da franquia The Legend of Zelda para o console Nintendo Switch, a princesa Zelda deve embarcar em uma perigosa jornada para salvar Hyrule e o seu povo das estranhas fendas que surgiram por todos os lados.

