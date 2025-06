Novela “A Vida Secreta do Meu Marido Bilionário” faz sucesso nas redes; veja onde assistir Foto: Divulgação/ReelShortPrimeira novela vertical brasileira soma 300 milhões de visualizações e também está disponível gratuitamente... Folha Vitória|Do R7 23/06/2025 - 15h37 (Atualizado em 23/06/2025 - 15h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foto: Divulgação/ReelShort Sucesso no TikTok, a novela “A Vida Secreta do Meu Marido Bilionário” é a nova sensação do momento. Com episódios de cerca de dois minutos, a obra é a primeira brasileira no formato de “novela vertical”.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra todos os detalhes dessa nova produção que está conquistando o público!

Leia Mais em Folha Vitória:

Filhote Afonsinho é adotado após divulgação no Folha Vitória

Novo mapa de VALORANT, Corrode, tem castelos franceses

Justiça mantém prisão de advogado por mortes em “racha” na Terceira Ponte