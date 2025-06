Novo jogo de God of War pode ser um Metroidvania 2.5D Descubra os rumores sobre o novo jogo de God of War, alegadamente em um estilo 2.5D Metroidvania ambientado na Grécia antiga. Folha Vitória|Do R7 03/06/2025 - 18h17 (Atualizado em 03/06/2025 - 18h17 ) twitter

Rumores indicam que o novo jogo de God of War será algo inesperado para os fãs. Segundo insiders como Jeff Grubb e Tom Henderson, o próximo título da série pode adotar um estilo 2.5D Metroidvania, inspirado em jogos como Prince of Persia: The Lost Crown.

Para mais detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

