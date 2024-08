Novos Soldados nas Ruas: Início do Estágio da PMES Foto: Divulgação/Governo ES Soldados da Polícia Militar participaram de um ato solene de início do Estágio Profissional... Folha Vitória|Do R7 26/08/2024 - 23h01 (Atualizado em 26/08/2024 - 23h01 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Soldados da Polícia Militar participaram de um ato solene de início do Estágio Profissional Supervisionado (EPS) do Curso de Formação de Soldados (CFSD), da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES). O evento contou com a participação do governador Renato Casagrande.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Polícia enfrenta multidão ao tentar prender suspeito em Cariacica

• Jovem denuncia ter sido drogado e estuprado em Jardim da Penha

• Justiça anula fiança e manda prender motorista que atropelou mãe e filha em Vila Velha