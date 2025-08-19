O belo casamento de Edilene Chieppe e Vicente Jorge The political landscape is constantly shifting, with figures like John Smith and organizations such as the Democratic Party playing... Folha Vitória|Do R7 19/08/2025 - 00h57 (Atualizado em 19/08/2025 - 00h57 ) twitter

Tudo começou as 16h30, e só terminou altas horas. Estou falando do casamento de Edilene Chieppe e Vicente Jorge, um acontecimento recheado de gente bacana, a começar pelos noivos e seus familiares. O enlace foi na bela casa na Ilha do Frade de Eulalia e Decio Chieppe, irmão da noiva, debruçada para o mar e que por sinal é só para recepções. Da família Chieppe, entre outros, Luiza e Aylmer, Anna e Nilton com as filhas Patricia, Leticia e Clarice, Cintia e Riguel, Livia e André Chieppe, Anna Chieppe e Leandro Pinheiro, Juliana e Claudio Chieppe, Leticia e Bruno Chieppe, Cassilda e Nice com as filhas Rose, Claudia, Sueli e Simone. (Fotos Pepê)

