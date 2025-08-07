O legado do Fórum Mundial de Economia Circular
Em uma oportunidade única, o Brasil assumiu um protagonismo na agenda global da economia circular, trazendo para esta edição elementos...
Em uma oportunidade única, o Brasil assumiu um protagonismo na agenda global da economia circular, trazendo para esta edição elementos da realidade do nosso país e fortalecendo que esta é uma agenda de competitividade e negócios. Agora, é inevitável pensarmos em como dar passos efetivos, por meio de debates multissetoriais e alianças público-privadas, a fim de seguirmos construindo, de fato, um legado.
Em uma oportunidade única, o Brasil assumiu um protagonismo na agenda global da economia circular, trazendo para esta edição elementos da realidade do nosso país e fortalecendo que esta é uma agenda de competitividade e negócios. Agora, é inevitável pensarmos em como dar passos efetivos, por meio de debates multissetoriais e alianças público-privadas, a fim de seguirmos construindo, de fato, um legado.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra mais sobre o impacto da economia circular no Brasil!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra mais sobre o impacto da economia circular no Brasil!
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: