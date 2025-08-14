O prodígio da água chega ao Overwatch 2: conheça Wuyang Da Faculdade de Água da Universidade de Wuxing vem Wuyang, um novo herói especializado em curar seus aliados Folha Vitória|Do R7 14/08/2025 - 11h39 (Atualizado em 14/08/2025 - 11h39 ) twitter

A maré rebelde chegou! Overwatch 2 surpreende os jogadores com a inclusão de Wuyang, um novo herói focado em técnicas de cura com um conjunto de habilidades projetado para precisão, agilidade e fluidez em combate. Mergulhe de cabeça e domine o fluxo antes de todo mundo no Teste de Herói de Wuyang, disponível de 14 a 18 de agosto.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para descobrir todos os detalhes sobre Wuyang e suas habilidades incríveis!

