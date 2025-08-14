Logo R7.com
O prodígio da água chega ao Overwatch 2: conheça Wuyang

Da Faculdade de Água da Universidade de Wuxing vem Wuyang, um novo herói especializado em curar seus aliados

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

A maré rebelde chegou! Overwatch 2 surpreende os jogadores com a inclusão de Wuyang, um novo herói focado em técnicas de cura com um conjunto de habilidades projetado para precisão, agilidade e fluidez em combate. Mergulhe de cabeça e domine o fluxo antes de todo mundo no Teste de Herói de Wuyang, disponível de 14 a 18 de agosto.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para descobrir todos os detalhes sobre Wuyang e suas habilidades incríveis!

