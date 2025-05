O que acontece no cérebro da mãe durante a gravidez? O lado invisível da gestação Foto: FreepikPrestar atenção aos sinais do corpo e da mente é essencial para todas as mães Folha Vitória|Do R7 23/05/2025 - 09h36 (Atualizado em 23/05/2025 - 09h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foto: Freepik Maio é o mês das homenagens às mães. Fotos, flores, almoços em família… Mas hoje, convido você a olhar para um lado menos visível da maternidade: o cérebro. Sim, o cérebro da mulher também gesta!

Para entender mais sobre as transformações que ocorrem no cérebro da mãe durante a gravidez, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

490 anos, 5 curiosidades e 6 motivos para amar Vila Velha

Aniversário de Vila Velha e Victor & Leo: confira as atrações que agitam o ES neste fim de semana

Só quem é de Vila Velha vai entender: veja costumes e tradições da cidade