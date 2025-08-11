O que é a lei do ex no futebol? Lars Bo Nielsen / Unsplash Em um universo onde paixão, rivalidade e reviravoltas são a regra e não a exceção, poucas coisas geram tanto... Folha Vitória|Do R7 11/08/2025 - 12h38 (Atualizado em 11/08/2025 - 12h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Em um universo onde paixão, rivalidade e reviravoltas são a regra e não a exceção, poucas coisas geram tanto expectativa quanto a lei do ex no futebol.

Saiba mais sobre esse fenômeno que intriga torcedores e jogadores acessando a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Como o filme “Fórmula 1” mostra quem realmente decide no mercado

Caso Wallace Lovato: quem é o único foragido pela morte do empresário

De desvio de milhões a atraso em voo: como a polícia desvendou morte de empresário