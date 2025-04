O que é cáseo amigdaliano? Entenda as causas e como tratar (Reprodução: Freepik)Entenda as causas, sintomas e tratamentos do acumulo de material calcificado nas amígdalas

Folha Vitória|Do R7 27/04/2025 - 09h40 (Atualizado em 27/04/2025 - 09h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share