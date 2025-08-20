Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Ômega-3 e o coração: o que a ciência diz sobre suplementação

Imagem: CanvaÔmega-3 pode reduzir risco de infarto em alguns pacientes, mas também traz riscos

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Imagem: Canva Muito se fala sobre os benefícios do ômega-3 para o coração. Afinal, quem nunca ouviu que cápsulas de óleo de peixe podem “limpar as artérias” ou “prevenir infartos”? Mas a medicina baseada em evidências exige mais que promessas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra tudo sobre a suplementação de ômega-3 e seus efeitos no coração!

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.