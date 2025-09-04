Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Operação Psicose: polícia prende acusado de vender cogumelos alucinógenos no ES

Foto: Polícia Federal/ Reprodução Quadrilha movimentou R$ 26 milhões em 2024 e 2025, segundo a polícia, e atraía clientes através de...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

A Polícia Civil prendeu um homem, de 37 anos, com uma grande quantidade de cogumelos alucinógenos no bairro Antônio Honório, em Vitória, durante a Operação Psicose. A ação tem o objetivo de desarticular uma rede criminosa responsável pela produção, comercialização e distribuição da droga psilocibina, presente nesses cogumelos.

Para mais detalhes sobre essa operação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.