Operação Psicose: polícia prende acusado de vender cogumelos alucinógenos no ES
Foto: Polícia Federal/ Reprodução Quadrilha movimentou R$ 26 milhões em 2024 e 2025, segundo a polícia, e atraía clientes através de...
A Polícia Civil prendeu um homem, de 37 anos, com uma grande quantidade de cogumelos alucinógenos no bairro Antônio Honório, em Vitória, durante a Operação Psicose. A ação tem o objetivo de desarticular uma rede criminosa responsável pela produção, comercialização e distribuição da droga psilocibina, presente nesses cogumelos.
