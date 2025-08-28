Logo R7.com
Oruã estará no Lollapalooza 2026, mas não confunda com Oruam; conheça a banda

Banda Oruã não tem relação com rapper Oruam (Fotos: Reprodução/Instagram/Youtube)Grupo indie formado em 2016 no Rio de Janeiro vai...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Banda Oruã não tem relação com rapper Oruam (Fotos: Reprodução/Instagram/Youtube) Oruã ou Oruam? Após o anúncio do line-up completo de atrações do Lollapalooza 2026, o nome de uma banda chamou atenção e já está despertando algumas confusões nas redes sociais. Apesar da grafia parecida, a confirmação de Oruã no festival não tem qualquer tipo de ligação com o rapper Oruam.

