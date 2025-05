P. Diddy recebe mais uma acusação de estupro em meio a julgamento nos EUA De acordo com os promotores, Diddy transportou, junto com profissionais do sexo, três vítimas pelos Estados Unidos e por outros países... Folha Vitória|Do R7 15/05/2025 - 23h03 (Atualizado em 15/05/2025 - 23h03 ) twitter

De acordo com os promotores, Diddy transportou, junto com profissionais do sexo, três vítimas pelos Estados Unidos e por outros países (Foto: Reprodução/Youtube)Alerta: o texto abaixo aborda temas sensíveis como estupro, violência doméstica e violência contra a mulher. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 180 e denuncie. Sean Combs, o P. Diddy, recebeu mais uma acusação de estupro. Segundo documentos obtidos pelo site TMZ, o crime teria ocorrido em julho de 2001, no apartamento do rapper em Manhattan, Nova York.

Para saber mais sobre essa grave acusação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

