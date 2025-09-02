Logo R7.com
Paciente com diabetes tipo 1 volta a produzir insulina após procedimento

Foto: FreepikVoluntário em pesquisa na Suécia voltou a produzir insulina sem imunossupressores

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Um paciente com diabetes tipo 1 voltou a produzir insulina, sem a necessidade de medicamentos imunossupressores, na Suécia, após procedimento. O voluntário, de 42 anos, recebeu células-tronco pancreáticas modificadas com edição genética.

