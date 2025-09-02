Paciente com diabetes tipo 1 volta a produzir insulina após procedimento Foto: FreepikVoluntário em pesquisa na Suécia voltou a produzir insulina sem imunossupressores Folha Vitória|Do R7 02/09/2025 - 15h58 (Atualizado em 02/09/2025 - 15h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um paciente com diabetes tipo 1 voltou a produzir insulina, sem a necessidade de medicamentos imunossupressores, na Suécia, após procedimento. O voluntário, de 42 anos, recebeu células-tronco pancreáticas modificadas com edição genética.

Saiba mais sobre essa inovação e seus impactos na saúde acessando a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Aulas de música, teatro, ioga e dança de graça em Vila Velha; veja como se inscrever

Construtora abre 37 vagas de emprego em Cariacica e Serra

Campeã olímpica, Imane Khelif apela à CAS contra teste genético para disputar Mundial de Boxe