Paciente com diabetes tipo 1 volta a produzir insulina após procedimento
Foto: FreepikVoluntário em pesquisa na Suécia voltou a produzir insulina sem imunossupressores
Um paciente com diabetes tipo 1 voltou a produzir insulina, sem a necessidade de medicamentos imunossupressores, na Suécia, após procedimento. O voluntário, de 42 anos, recebeu células-tronco pancreáticas modificadas com edição genética.
