Paciente morre após ter atendimento negado em hospital de Vila Velha Mara Rúbia, Nilson de Almeida (Foto/reprodução: TV Vitória)Parentes afirmam que vítima apresentava sinais de infarto e foi encaminhada... Folha Vitória|Do R7 15/08/2025 - 17h18 (Atualizado em 15/08/2025 - 17h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Mara Rúbia, Nilson de Almeida (Foto/reprodução: TV Vitória) Um homem, de 54 anos, morreu na noite de quinta-feira (14) no Pronto Atendimento (PA) da Glória, em Vila Velha. Segundo familiares, Nilson de Almeida Gogge só chegou à unidade municipal após, supostamente, ter o atendimento recusado em um hospital filantrópico da cidade.

Para saber mais sobre este caso trágico e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

‘Presídio dos famosos’ deixará de receber celebridades; atuais ocupantes serão transferidos

Caminhonete “voa” e bate em mais de 10 veículos estacionados; veja vídeo

Pão Mofado na Arte Visual