Pagamento do Bolsa Família: veja calendário de dezembro Confira as datas, como consultar o valor e quem tem direito ao benefício Folha Vitória|Do R7 05/12/2024 - 22h08 (Atualizado em 05/12/2024 - 22h08 )

Os pagamentos do Bolsa Família de dezembro começam na próxima terça-feira (10). Beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) terminado em 1 serão os primeiros a receber. Confira as datas, como consultar o valor e quem tem direito ao benefício.

Para mais detalhes sobre o calendário e os valores do Bolsa Família, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

