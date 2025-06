Pâmella Oliveira conquista o tetracampeonato no Ironman Brasil Pâmella cruza a linha de chegada do Ironman pra fazer história (Foto: Fábio Falconi/Unlimited Sports)A atleta capixaba conquistou o... Folha Vitória|Do R7 03/06/2025 - 12h57 (Atualizado em 03/06/2025 - 12h57 ) twitter

Pâmella cruza a linha de chegada do Ironman pra fazer história (Foto: Fábio Falconi/Unlimited Sports) Ela é braba! A capixaba Pâmella Oliveira, 37 anos, escreveu mais uma vez o seu nome na história do triatlo ao conquistar o tetracampeonato consecutivo do Ironman Brasil. A prova foi disputada no domingo (1º), em Jurerê Internacional, em Florianópolis (SC).

