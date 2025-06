Pastor mirim Miguel Oliveira volta aos cultos e desafia orientações do Conselho Tutelar Pastor mirim (Foto/reprodução: Instagram)Adolescente de 15 anos estava afastado das pregações, mas retomou atividades religiosas e... Folha Vitória|Do R7 27/06/2025 - 12h37 (Atualizado em 27/06/2025 - 12h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Pastor mirim (Foto/reprodução: Instagram) Miguel Oliveira, conhecido como o “pastor mirim” nas redes sociais, voltou a participar de cultos na noite da última quinta-feira (26). O adolescente, de 15 anos, estava afastado das pregações há algumas semanas por recomendação do Conselho Tutelar de Carapicuíba (SP).

Para saber mais sobre essa polêmica e as declarações do pastor mirim, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Como reinar em meio ao caos?

PRF flagra 1,5 mil motoristas por dia em excesso de velocidade nas rodovias federais do ES

Com apresentadora da Record, festa de luxo em Vitória reúne donos de marcas tops do ES; veja fotos