Perse exclui bares e restaurantes menores e expõe urgência de políticas para o setor

Foto: Freepik

*Artigo escrito por Rodrigo Vervloet, presidente do Sindicato de Bares e Restaurantes do ES/ Associação Brasileira de Bares e Restaurantes



Em abril de 2025, o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) chegou ao fim, após atingir o limite de R$ 15 bilhões em renúncias fiscais estabelecido pela Lei nº 14.859/2023.

Para entender melhor as implicações do fim do Perse e a necessidade urgente de políticas para o setor, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

