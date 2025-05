Petrobras abre inscrições para mais de 2 mil vagas em cursos gratuitos Entre as vagas estão: técnicos em mecânica, em soldagem, em eletrotécnica e em automação industrial. Foto: FreepikCursos gratuitos... Folha Vitória|Do R7 30/05/2025 - 17h38 (Atualizado em 30/05/2025 - 17h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Entre as vagas estão: técnicos em mecânica, em soldagem, em eletrotécnica e em automação industrial. Foto: Freepik A Petrobras está com inscrições abertas para 2.370 vagas em cursos gratuitos nas áreas de técnicos e de qualificação profissional oferecidos pelo Senai em sete estados. A iniciativa faz parte do Programa Autonomia e Renda, voltado para pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e saiba mais sobre como se inscrever!

Leia Mais em Folha Vitória:

Descubra os segredos para fazer a batata frita perfeita na air fryer

Estampa clássica volta reinventada e cheia de personalidade. Veja como usar!

Influencer usou drone de R$ 10 mil para perseguir helicóptero do Notaer, diz polícia