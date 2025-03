PGB 2025: número de jogadores no Brasil alcança 82,8% PGB 2025 revela que 82,8% dos brasileiros jogam digitalmente, com jogos de sorte em alta e mudanças demográficas no consumo. Folha Vitória|Do R7 26/03/2025 - 10h26 (Atualizado em 26/03/2025 - 10h26 ) twitter

PGB 2025 revela que 82,8% dos brasileiros jogam digitalmente, com jogos de sorte em alta e mudanças demográficas no consumo.

12ª edição da Pesquisa Game Brasil (PGB) mostra que 82,8% dos brasileiros afirmam consumir jogos digitais, 8,9 pontos percentuais a mais que em 2024 e o maior número já registrado pelo estudo;

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes sobre o crescimento do mercado de jogos digitais no Brasil!

