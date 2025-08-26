Pilates é uma boa opção de exercício para quem quer ganhar músculos?
Imagem: Freepik/ReproduçãoA prática pode melhorar a flexibilidade, a mobilidade das articulações, a coordenação motora, o sistema respiratório...
Imagem: Freepik/Reprodução Desenvolvido na Alemanha ainda na década de 1920, o pilates tem se popularizado cada vez mais nos últimos 15 anos. A prática surge como uma alternativa para quem procura ganhar mobilidade, aperfeiçoar o equilíbrio, ser mais flexível e desenvolver a força. Mas a modalidade também é indicada para quem busca a hipertrofia, ou seja, o ganho de músculos?
Imagem: Freepik/Reprodução Desenvolvido na Alemanha ainda na década de 1920, o pilates tem se popularizado cada vez mais nos últimos 15 anos. A prática surge como uma alternativa para quem procura ganhar mobilidade, aperfeiçoar o equilíbrio, ser mais flexível e desenvolver a força. Mas a modalidade também é indicada para quem busca a hipertrofia, ou seja, o ganho de músculos?
Saiba mais sobre os benefícios do pilates e como ele pode se encaixar na sua rotina de exercícios consultando a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Saiba mais sobre os benefícios do pilates e como ele pode se encaixar na sua rotina de exercícios consultando a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: