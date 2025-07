Piloto é reprovada no bafômetro e presa pouco antes de voo internacional Foto: Divulgação/Delta Air LinesPolícia de Estocolmo deteve a tripulante, que apresentou níveis de álcool no sangue acima do permitido... Folha Vitória|Do R7 27/07/2025 - 18h37 (Atualizado em 27/07/2025 - 18h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Um voo transatlântico da Delta Airlines de Estocolmo, na Suécia, com destino a Nova York, foi cancelado depois que a piloto foi presa após ser reprovada no teste do bafômetro, informou a polícia à mídia sueca.

Para mais detalhes sobre este incidente e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Torcedor que discutiu com Neymar está proibido de entrar na Vila Belmiro

Festa de criança acaba com jovem morto a facadas e confusão em Vila Velha

IEL-ES abre 19 vagas de estágio para níveis técnico e superior