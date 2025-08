Pisa da uva, shows e cortejo: Santa Teresa recebe Festa do Vinho e da Uva Programação da Festa da Uva e do Vinho inclui sete shows, pisa da uva e a distribuição de suco (Foto: Marcelo Pitta/Divulgação)Evento... Folha Vitória|Do R7 04/08/2025 - 15h39 (Atualizado em 04/08/2025 - 15h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Programação da Festa da Uva e do Vinho inclui sete shows, pisa da uva e a distribuição de suco (Foto: Marcelo Pitta/Divulgação) A cidade de Santa Teresa recebe, desta sexta (08) até domingo (10), a 26ª edição da Festa do Vinho e da Uva. O evento será realizado no Parque de Exposições e tem entrada gratuita. A programação inclui sete shows musicais, atrações culturais, pisa da uva e a distribuição de suco.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de tudo que vai acontecer!

Leia Mais em Folha Vitória:

Idoso é preso após esfaquear a esposa e quase ser linchado na Serra

Selo Verde permitirá acesso a crédito para o agro capixaba

Quem são os Capixabas de Ferro? Temporada 2025 termina em grande estilo em Guarapari