Piti nos bastidores: o que aconteceu com a voz de Luciana Gimenez?

A apresentadora Luciana Gimenez (Foto: Reprodução/Instagram @lucianagimenez)

A apresentadora Luciana Gimenez (Foto: Reprodução/Instagram @lucianagimenez) O que aconteceu com a voz de Luciana Gimenez? A apresentadora de 55 anos de idade passou por uma cirurgia na coluna cervical recentemente após o rompimento de uma hérnia. Com o procedimento invasivo, que afeta a região do pescoço, a voz da também modelo ficou prejudicada, chegando a “sumir” por alguns dias pós-intervenção.

Para saber todos os detalhes sobre a situação de Luciana Gimenez, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

