Planetário de Vitória terá sessões gratuitas nas sextas de novembro

Planetário de Vitória

Foto: Thiago Soares/Folha Vitória O Planetário de Vitória está oferecendo sessões gratuitas em todas as sextas-feiras do mês de novembro. Abertas ao público e voltadas para todas as idades, as atrações reúnem diversão e conhecimento sobre o espaço.A programação inclui sessões interativas e exibição de filmes fulldome, projeção que traz experiência mais imersiva em telas hemisféricas. LEIA TAMBÉM:Feijoada da Jucutuquara acontece neste domingo em VitóriaPlutão em Capricórnio após 15 anos: tempo de renovaçãoYasmin Brunet se irrita com críticas sobre aparência e faz ameaça a médicosO público que comparecer poderá aprender sobre o sistema solar, a história da astronomia e a conexão entre as culturas antigas e o estudo do céu.

