Pleno do STJD mantém suspensão do atacante Dudu, do Atlético-MG, por ofensas a Leila Pereira

(Foto: Pedro Souza/Atlético)O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) manteve, nesta sexta-feira, a punição de seis jogos ao atacante Dudu, do Atlético-MG, pelas ofensas proferidas em rede social em janeiro, à presidente do Palmeiras, Leila Pereira. O jogador já cumpriu três partidas e ficará fora dos próximos três compromissos da equipe mineira no Brasileiro (Vasco, Grêmio e São Paulo).

