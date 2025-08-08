Pleno do STJD mantém suspensão do atacante Dudu, do Atlético-MG, por ofensas a Leila Pereira
(Foto: Pedro Souza/Atlético)O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) manteve, nesta sexta-feira, a punição de seis jogos ao...
(Foto: Pedro Souza/Atlético)O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) manteve, nesta sexta-feira, a punição de seis jogos ao atacante Dudu, do Atlético-MG, pelas ofensas proferidas em rede social em janeiro, à presidente do Palmeiras, Leila Pereira. O jogador já cumpriu três partidas e ficará fora dos próximos três compromissos da equipe mineira no Brasileiro (Vasco, Grêmio e São Paulo).
Para mais detalhes sobre essa decisão e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
