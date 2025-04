Plumerias no jardim: 7 dicas para cultivar as flores tropicais mais perfumadas Aprenda como cultivar plumerias no jardim com 7 dicas práticas para flores tropicais mais perfumadas e duradouras o ano todo. Folha Vitória|Do R7 10/04/2025 - 10h26 (Atualizado em 10/04/2025 - 10h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Plumerias no jardim 7 dicas para cultivar as flores tropicais mais perfumadas

As plumerias, também conhecidas como frangipani ou jasmim-manga, são plantas tropicais encantadoras que conquistam jardineiros e paisagistas ao redor do mundo. Originárias da América Central e Caribe, elas florescem exuberantemente em climas quentes, exalando um perfume doce e envolvente que lembra frutas tropicais e baunilha. Suas flores delicadas, que variam do branco ao rosa, amarelo, vermelho e até tons mesclados, surgem em abundância durante os meses mais quentes, criando um verdadeiro espetáculo sensorial. Para quem deseja ter plumerias saudáveis e floridas no jardim, existem cuidados específicos que fazem toda a diferença. A seguir, veja 7 dicas essenciais para cultivar essas flores tropicais de forma prática e eficiente.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra como transformar seu jardim em um paraíso tropical!

Leia Mais em Folha Vitória:

7 formas criativas de usar bonsai na decoração da casa ou do escritório

Filodendro birkin: como manter as folhas listradas sempre saudáveis

O jovem ninja Hokutomaru mergulha em FATAL FURY: City of the Wolves!