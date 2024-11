Pneus e sofás: mais de 500 mil toneladas de lixo foram recolhidas em Cariacica Pneus e sofás: mais de 500 mil toneladas de lixo foram recolhidas em Cariacica Folha Vitória|Do R7 29/11/2024 - 16h10 (Atualizado em 29/11/2024 - 16h10 ) twitter

Foto: Divulgação/Prefeitura de Cariacica

De janeiro a novembro deste ano, mais de 500 mil toneladas de lixo descartadas de forma irregular foram recolhidas no município de Cariacica. Dentre os resíduos sólidos retirados das ruas estão pneus, sofás e entulhos.Segundo a Prefeitura de Cariacica, a quantidade de lixo seria suficiente para encher mais de seis estádios do Maracanã, que é o maior do Brasil.

